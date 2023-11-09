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НБУ знову знизив офіційний курс долара: скільки коштує валюта

Україна, Четвер 09 листопада 2023 15:57
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НБУ знову знизив офіційний курс долара: скільки коштує валюта Фото: курс долара впав на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову знизив офіційний курс долара. Курс упав після зростання напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 10 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,036 грн за 1 долар (-0,0047 грн).

НБУ знову знизив офіційний курс долара: скільки коштує валюта

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 38,5225 гривень за 1 євро (+0,0707 грн).

НБУ знову знизив офіційний курс долара: скільки коштує валюта

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 1 копійку до 36,05-36,07 грн/долар (купівля-продаж).

НБУ знову знизив офіційний курс долара: скільки коштує валюта

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 5 копійок до 37,65 гривні за долар.

Ситуація на валютному ринку

Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку після переходу до режиму гнучкості курсу з 3 жовтня залишалася стійкою. Ринок адаптується до нових умов, за кілька тижнів дії курсового режиму гривня навіть дещо зміцнилася як на міжбанківському, так і готівковому ринках.

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні у жовтні 2023 року знизився на 0,1% до 38,05 гривні. Долар подешевшав після трьох місяців зростання. Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 5,3%.

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