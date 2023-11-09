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НБУ снова снизил официальный курс доллара: сколько стоит валюта

Украина, Четверг 09 ноября 2023 15:57
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НБУ снова снизил официальный курс доллара: сколько стоит валюта Фото: курс доллара упал на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова снизил официальный курс доллара. Курс упал после роста накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 10 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,036 гривен за 1 доллар (-0,0047 грн).

НБУ снова снизил официальный курс доллара: сколько стоит валюта

bank.gov.ua

Курс евро составит 38,5225 гривен за 1 евро (+0,0707 грн).

НБУ снова снизил официальный курс доллара: сколько стоит валюта

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 1 копейку до 36,05-36,07 грн/доллар (покупка-продажа).

НБУ снова снизил официальный курс доллара: сколько стоит валюта

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 5 копеек до 37,65 гривен за доллар.

Ситуация на валютном рынке

Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке после перехода к режиму управляемой гибкости курса с 3 октября оставалась устойчивой. Рынок адаптируется к новым условиям, за несколько недель действия курсового режима гривна даже несколько укрепилась как на межбанковском, так и на наличном рынках.

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в октябре 2023 года снизился на 0,1% до 38,05 гривен. Доллар подешевел после трех месяцев роста. По сравнению с декабрем 2022 года курс снизился на 5,3%.

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