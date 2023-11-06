Курс долара на готівковому ринку впав після трьох місяців зростання, - НБУ

Середній курс продажу готівкового долара в Україні у жовтні 2023 року знизився на 0,1% до 38,05 гривні. Долар подешевшав після трьох місяців зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 5,3%.

Курс у жовтні

Нагадаємо, курс долара на готівковому валютному ринку поступово знижувався з початку року. Однак у липні, серпні та вересні спостерігалися стрибки долара. Максимальний курс у вересні був на рівні 38,60 гривень.

НБУ з 3 жовтня перейшов від фіксованого курсу до режиму гнучкості, що керується. Хоча це прямо не стосується готівкового ринку, залежність від ситуації на міжбанку все ж таки існує, оскільки частина валюти може перетікати з одного сегмента в інший.

Як зазначили в НБУ, за кілька тижнів дії курсового режиму гривня навіть дещо зміцнилася як на міжбанківському, так і готівковому ринках.

На міжбанку за жовтень курс значно знизився – з 36,93 грн/долар – до 36,15 на 6 листопада.

На 6 жовтня обмінні пункти продають долар у середньому по 37,75 гривень.