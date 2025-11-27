ua en ru
НБУ трохи знизив курс злотого

Україна, Четвер 27 листопада 2025 17:09
UA EN RU
НБУ трохи знизив курс злотого Фото: Курс злотого знизився до 11,54 гривні (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Національний банк України другий день поспіль знижує офіційний курс польського злотого. Порівняно з рівнем, встановленим 27 листопада, валюта подешевшала на 2 копійки й на 28 листопада її курс становить 11,54 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 28 листопада 2025 року встановлено на рівні 11,5458 гривні за один злотий.

НБУ трохи знизив курс злотого

Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку злотий зміцнився. Станом на 27 листопада середній курс його продажу зріс до 11,73 гривні – на 8 копійок більше, ніж за день до цього. У купівлі польська валюта також додала в ціні: її приймають по 11,28 гривні, що теж на 8 копійок вище рівня 25 листопада.

З початку листопада злотий додав 12 копійок: 1 листопада його курс становив 11,42 гривні. Порівняно з 1 січня 2025 року польська валюта подорожчала на 1,29 гривні. На початку року її вартість була на рівні 10,21 гривні.

Нацбанк формує курс гривні до злотого щодня, орієнтуючись на динаміку пари злотий-долар на польському валютному ринку. Офіційний курс долара на 28 листопада встановлено на позначці 42,1928 гривні. 27 листопада НБУ оцінює американську валюту в 42,2987 гривні.

Офіційний курс євро на 28 листопада становить 48,8719 гривні. Європейська валюта також знизилася в ціні: порівняно з 27 листопада вона подешевшала на 7 копійок.

