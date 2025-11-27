НБУ трохи знизив курс злотого

Національний банк України другий день поспіль знижує офіційний курс польського злотого. Порівняно з рівнем, встановленим 27 листопада, валюта подешевшала на 2 копійки й на 28 листопада її курс становить 11,54 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 28 листопада 2025 року встановлено на рівні 11,5458 гривні за один злотий.

Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку злотий зміцнився. Станом на 27 листопада середній курс його продажу зріс до 11,73 гривні – на 8 копійок більше, ніж за день до цього. У купівлі польська валюта також додала в ціні: її приймають по 11,28 гривні, що теж на 8 копійок вище рівня 25 листопада.

З початку листопада злотий додав 12 копійок: 1 листопада його курс становив 11,42 гривні. Порівняно з 1 січня 2025 року польська валюта подорожчала на 1,29 гривні. На початку року її вартість була на рівні 10,21 гривні.