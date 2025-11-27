ua en ru
НБУ немного понизил курс злотого

Украина, Четверг 27 ноября 2025 17:09
НБУ немного понизил курс злотого Фото: Курс злотого снизился до 11,54 гривны (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Национальный банк Украины второй день подряд снижает официальный курс польского злотого. По сравнению с уровнем, установленным 27 ноября, валюта подешевела на 2 копейки и на 28 ноября ее курс составляет 11,54 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 28 ноября 2025 года установлен на уровне 11,5458 гривны за один злотый.

НБУ немного понизил курс злотого

График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)

На наличном рынке злотый укрепился. По состоянию на 27 ноября средний курс его продажи вырос до 11,73 гривны – на 8 копеек больше, чем за день до этого. В покупке польская валюта также прибавила в цене: ее принимают по 11,28 гривны, что тоже на 8 копеек выше уровня 25 ноября.

С начала ноября злотый прибавил 12 копеек: 1 ноября его курс составлял 11,42 гривны. По сравнению с 1 января 2025 года польская валюта подорожала на 1,29 гривны. В начале года ее стоимость была на уровне 10,21 гривны.

Нацбанк формирует курс гривны к злотому ежедневно, ориентируясь на динамику пары злотый–доллар на польском валютном рынке. Официальный курс доллара на 28 ноября установлен на отметке 42,1928 гривны. 27 ноября НБУ оценивает американскую валюту в 42,2987 гривны.

Официальный курс евро на 28 ноября составляет 48,8719 гривны. Европейская валюта также снизилась в цене: по сравнению с 27 ноября она подешевела на 7 копеек.

