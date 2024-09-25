НБУ знову знизив курс долара

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після дводенного зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 26 вересня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2647 грн за 1 долар (-0,1097 грн).

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Курс євро становитиме 46,1958 гривень за 1 євро (+0,1544 грн).

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На міжбанку сьогодні курс упав на 6 копійок до 41,21-41,26 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс долара впав на 10 копійок до 41,65 гривні.

Прогноз курсу

Кабінет міністрів заклав у проект державного бюджету на 2025 рік середньорічний курс 45 гривень за долар.

Однак, як заявила в коментарі РБК-Україна економістка Центру економічної стратегії Олександра Мироненка, "це припущення для бюджетних розрахунків, але ні уряд, ні НБУ не встановлюватимуть курс на такому рівні своїми рішеннями".