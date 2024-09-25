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До бюджету-2025 закладений курс долара у 45 гривень: чому це не прогноз

Україна, Середа 25 вересня 2024 14:41
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До бюджету-2025 закладений курс долара у 45 гривень: чому це не прогноз Фото: Курс долара у 2025 році не обов’язково буде 45 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Кисляк, Олександр Білоус

Кабінет міністрів заклав до проєкту державного бюджету на 2025 рік середньорічний курс 45 гривень за долар. Але зараз неможливо спрогнозувати, яким він буде.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Нові податки, старі борги та низькі зарплати: що очікує українців у держбюджеті-2025".

"Це припущення для бюджетних розрахунків, але ні ані уряд, ані НБУ не встановлюватиме курс на такому рівні своїми рішеннями. Тож, в дійсності, прогнозувати точні значення курсу гривні просто неможливо", - констатує економістка Центру економічної стратегії Олександра Мироненко.

Курс в бюджеті-2025

Нагадаємо, уряд заклав у проєкт бюджету на 2025 рік курс на рівні 45 грн/долар.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що цей курс є виключно розрахунковим.

"Щодо курсу, закладеного до бюджету, то НБУ ніколи не прив'язується до цього показника, він виключений розрахунковий. Для нас має значення фактичний курс, який визначається ринком", - сказав він.

Гелетій зазначив, що у НБУ завжди говорять про те, що "завищений курс може призвести до завищених податків на імпорт, може дати змогу внаслідок конвертації більший обсяг міжнародної допомоги в гривневому еквіваленті".

На 25 вересня НБУ встановив курс 41,37 грн/долар.

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