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НБУ снова снизил курс доллара

Украина, Среда 25 сентября 2024 15:44
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НБУ снова снизил курс доллара Фото: курс доллара упал на 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после двухдневного роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 26 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2647 гривен за 1 доллар (-0,1097 грн).

НБУ снова снизил курс доллара

bank.gov.ua

Курс евро составит 46,1958 гривен за 1 евро (+0,1544 грн).

НБУ снова снизил курс доллара

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 6 копеек до 41,21-41,26 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ снова снизил курс доллара

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,65 гривен.

Прогноз курса

Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2025 год среднегодовой курс 45 гривен за доллар.

Однако, как заявила в комментарии РБК-Украина экономистка Центра экономической стратегии Александра Мироненко, "это предположение для бюджетных расчетов, но ни правительство, ни НБУ не будет устанавливать курс на таком уровне своими решениями".

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