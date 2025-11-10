НБУ знову послабив долар

Офіційний курс долара на 11 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 41,9559 гривні за 1 долар (-0,02 грн).

З початку року курс долара знизився на 7 копійок. 1 січня 2025 року американська валюта коштувала 42,02 гривні. Водночас із 1 листопада курс долара став меншим на 2 копійки. На початку місяця його вартість становила 41,97 гривні.

Курс долара і євро на 11 листопада 2025 року (фото bank.gov.ua)

Офіційний курс євро на 11 листопада становить 48,5430 гривні. На відміну від долара єдина європейська валюта подорожчала. Порівняно з 10 листопада її вартість збільшилася на 4 копійки.

Динаміка змін курсу євро та долара в Україні (фото bank.gov.ua)

На міжбанку 10 листопада курс становить 41,92-41,95 грн/долар (купівля-продаж). Порівняно із закриттям торгів 7 листопада він підвищився на 12 і 11 копійок відповідно.

Курс долара на міжбанку (фото udinform.com)

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 9 листопада не змінився і становить 42,20 гривні. Євро, своєю чергою, подорожчав на 4 копійки. На готівковому ринку його курс становить 48,90 гривні.