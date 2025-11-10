НБУ снова ослабил доллар

Национальный банк Украины (НБУ) понизил курс доллара к гривне. Валюта США подешевела на 2 копейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 11 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 41,9559 гривны за 1 доллар (-0,02 грн).
С начала года курс доллара понизился на 7 копеек. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября курс доллара стал меньше на 2 копейки. В начале месяца его стоимость составляла 41,97 гривны.
Курс доллара и евро на 11 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)
Официальный курс евро на 11 ноября составляет 48,5430 гривны. В отличие от доллара единая европейская валюта подорожала. По сравнению с 10 ноября ее стоимость увеличилась на 4 копейки.
Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)
На межбанке 10 ноября курс составляет 41,92–41,95 грн/доллар (покупка-продажа). По сравнению с закрытием торгов 7 ноября он повысился на 12 и 11 копеек соответственно.
Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)
На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 9 ноября не изменился и составляет 42,20 гривны. Евро, в свою очередь, подорожал на 4 копейки. На наличном рынке его курс составляет 48,90 гривны.
По мнению директора по торговле ценными бумагами инвестиционной компании Dragon Capital Сергея Фурсы, в ноябре гривна сохранит стабильность. Резких "скачков" курса доллара не ожидается.
"Слухи о резком ослаблении курса гривны являются преувеличенными, регулятор сейчас полностью контролирует ситуацию. Существенных колебаний не ожидается, поскольку объем валютных резервов остается достаточным", - прогнозирует эксперт.