НБУ знову підвищив офіційний курс долара до гривні до максимуму

Офіційний курс на 21 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,1399 грн за 1 долар (+0,0061 грн).

Попередній максимум було зафіксовано лише 20 березня - 39,1338 гривень за 1 долар.

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Курс євро становитиме 42,4394 гривень за 1 євро (-0,0247 грн).

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На міжбанку сьогодні курс упав на 3 копійки до 39,09-39,14 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс зріс на 15 копійок до 39,35 грн/долар.

Коментар НБУ

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, ситуація на валютному ринку України не викликає занепокоєння НБУ щодо цілей щодо інфляції та привабливості заощаджень у гривні.

"На нашу думку, ситуація на валютному ринку залишається достатньо контрольованою. Курс у нас коливається як в один, так і в інший бік. Так, дійсно, протягом останніх тижнів більше бачили ослаблення обмінного курсу", - сказав він.

Ніколайчук нагадав, що динаміка обмінного курсу визначається змінами у балансі попиту та пропозиції валюти на ринку.

Нагадаємо, курс долара за останні десять днів зріс приблизно на 1 гривню.