НБУ снова повысил официальный курс доллара к гривне до максимума

Официальный курс на 21 марта 2024 года установлен на таком уровне: 39,1399 гривен за 1 доллар (+0,0061 грн).

Предыдущий максимум был зафиксирован только 20 марта - 39,1338 гривен за 1 доллар.

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,4394 гривен за 1 евро (-0,0247 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 3 копейки до 39,09-39,14 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 15 копеек до 39,35 грн/доллар.

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, ситуация на валютном рынке Украины не вызывает обеспокоенности НБУ по поводу целей по инфляции и привлекательности сбережений в гривне.

"По нашему мнению, ситуация на валютном рынке остается достаточно контролируемой. Курс у нас колеблется как в одну, так и в другую сторону. Да, действительно, в течение последних недель больше видели ослабление обменного курса", - сказал он.

Николайчук напомнил, что динамика обменного курса определяется изменениями в балансе спроса и предложения валюты на рынке.

Напомним, курс доллара за последние десять дней вырос примерно на 1 гривну.