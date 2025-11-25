ua en ru
Вт, 25 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

НБУ знову підвищив курс злотого

Україна, Вівторок 25 листопада 2025 16:41
UA EN RU
НБУ знову підвищив курс злотого Курс злотого підвищився до 11,58 гривні (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Національний банк України (НБУ) підвищив офіційний курс польського злотого на 26 листопада. Порівняно зі значенням, встановленим 25 листопада, злотий подорожчав на 2 копійки та тепер коштує 11,58 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 26 листопада 2025 року встановлено на рівні 11,5895 гривні за один злотий.

НБУ знову підвищив курс злотого

Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку злотий також продемонстрував зростання. Станом на 25 листопада середній курс продажу польської валюти в обмінниках сягнув 11,72 гривні, що на 4 копійки вище, ніж днем раніше. У середньому злотий купують за 11,26 гривні -– це на 3 копійки більше, ніж 23 листопада.

З початку листопада польська валюта поступово зміцнювалася, додавши 16 копійок. У перший день місяця її оцінювали в 11,42 гривні. Якщо порівнювати з початком року, зростання виявилося ще помітнішим: 1 січня 2025 року злотий коштував 10,25 гривні, тобто за рік його вартість збільшилася більш ніж на 13%, або на 1,33 гривні.

Нацбанк визначає курс гривні до злотого щодня, орієнтуючись на динаміку пари злотий-долар на польському валютному ринку. Офіційний курс долара на 26 листопада встановлено на рівні 42,4015 гривні, що стало новим історичним максимумом. Попередній рекорд було зафіксовано 25 листопада – 42,37 гривні.

Офіційний курс євро на 26 листопада становить 48,9483 гривні. Європейська валюта також зміцнилася: порівняно зі значенням на 25 листопада її вартість зросла на 3 копійки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс в обмінниках Курси валют
Новини
Альтернативи не буде. Європа вирішила працювати з мирним планом США, - Стармер
Альтернативи не буде. Європа вирішила працювати з мирним планом США, - Стармер
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України