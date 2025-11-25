ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

НБУ вновь повысил курс злотого

Украина, Вторник 25 ноября 2025 16:41
UA EN RU
НБУ вновь повысил курс злотого Курс злотого повысился до 11,58 гривны (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Национальный банк Украины (НБУ) повысил официальный курс польского злотого на 26 ноября. По сравнению со значением, установленным 25 ноября, злотый подорожал на 2 копейки и теперь стоит 11,58 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 26 ноября 2025 года установлен на уровне 11,5895 гривны за один злотый.

НБУ вновь повысил курс злотого

График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)

На наличном рынке злотый также продемонстрировал рост. По состоянию на 25 ноября средний курс продажи польской валюты в обменниках достиг 11,72 гривны, что на 4 копейки выше, чем днем ранее. В среднем злотый покупают по 11,26 гривны – это на 3 копейки больше, чем 23 ноября.

С начала ноября польская валюта постепенно укреплялась, добавив 16 копеек. В первый день месяца её оценивали в 11,42 гривны. Если сравнивать с началом года, рост оказался еще более заметным: 1 января 2025 года злотый стоил 10,25 гривны, то есть за год его стоимость увеличилась более чем на 13%, или на 1,33 гривны.

Нацбанк определяет курс гривны к злотому ежедневно, ориентируясь на динамику пары злотый–доллар на польском валютном рынке. Официальный курс доллара на 26 ноября установлен на уровне 42,4015 гривны, что стало новым историческим максимумом. Предыдущий рекорд был зафиксирован 25 ноября – 42,37 гривны.

Официальный курс евро на 26 ноября составляет 48,9483 гривны. Европейская валюта также укрепилась: по сравнению со значением на 25 ноября её стоимость выросла на 3 копейки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс в обменниках Курсы валют
Новости
Альтернативы не будет. Европа решила работать с мирным планом США, - Стармер
Альтернативы не будет. Европа решила работать с мирным планом США, - Стармер
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины