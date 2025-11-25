НБУ вновь повысил курс злотого
Национальный банк Украины (НБУ) повысил официальный курс польского злотого на 26 ноября. По сравнению со значением, установленным 25 ноября, злотый подорожал на 2 копейки и теперь стоит 11,58 гривны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 26 ноября 2025 года установлен на уровне 11,5895 гривны за один злотый.
График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)
На наличном рынке злотый также продемонстрировал рост. По состоянию на 25 ноября средний курс продажи польской валюты в обменниках достиг 11,72 гривны, что на 4 копейки выше, чем днем ранее. В среднем злотый покупают по 11,26 гривны – это на 3 копейки больше, чем 23 ноября.
С начала ноября польская валюта постепенно укреплялась, добавив 16 копеек. В первый день месяца её оценивали в 11,42 гривны. Если сравнивать с началом года, рост оказался еще более заметным: 1 января 2025 года злотый стоил 10,25 гривны, то есть за год его стоимость увеличилась более чем на 13%, или на 1,33 гривны.
Нацбанк определяет курс гривны к злотому ежедневно, ориентируясь на динамику пары злотый–доллар на польском валютном рынке. Официальный курс доллара на 26 ноября установлен на уровне 42,4015 гривны, что стало новым историческим максимумом. Предыдущий рекорд был зафиксирован 25 ноября – 42,37 гривны.
Официальный курс евро на 26 ноября составляет 48,9483 гривны. Европейская валюта также укрепилась: по сравнению со значением на 25 ноября её стоимость выросла на 3 копейки.