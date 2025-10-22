ua en ru
НБУ снова повысил курс доллара

Украина, Среда 22 октября 2025 15:31
НБУ снова повысил курс доллара Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 23 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,755 гривен за 1 доллар (+0,0109 грн).
НБУ снова повысил курс доллара

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,369 гривен за 1 евро (-0,1042 грн).
НБУ снова повысил курс доллара

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек до 41,75-41,78 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
НБУ снова повысил курс доллара

udinform.com

На наличном рынке доллар вырос до 41,95 гривен, евро упал до 48,95 гривен.

Бюджетный курс

Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2026 год в первом чтении.

В проекте заложен средний курс гривны к доллару на уровне 45,7 грн/доллар в 2026 году.

Этот курс является расчетным и никоим образом не влияет на валютно-курсовую политику НБУ, который устанавливает курсы по своим принципам.

Также Кабмин в проекте бюджета на 2026 год заложил курс евро: в 2025 году средний курс составит 45,8 грн/евро, в 2026 году - 49,4 грн/евро.

