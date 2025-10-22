НБУ снова повысил курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 23 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,755 гривен за 1 доллар (+0,0109 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,369 гривен за 1 евро (-0,1042 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек до 41,75-41,78 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке доллар вырос до 41,95 гривен, евро упал до 48,95 гривен.