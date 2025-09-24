НБУ знову підвищив курс долара

Офіційний курс на 25 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4105 гривень за 1 долар (+0,0325 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,6573 гривень за 1 євро (-0,1439 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс не змінився - 41,40-41,43 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку долар зріс до 41,60 гривень, євро зріс до 49,15 гривень.