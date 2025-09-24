НБУ снова повысил курс доллара

Официальный курс на 25 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,4105 гривен за 1 доллар (+0,0325 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,6573 гривен за 1 евро (-0,1439 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс не изменился - 41,40-41,43 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке доллар вырос до 41,60 гривен, евро вырос до 49,15 гривен.