НБУ снова повысил курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения накануне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 25 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,4105 гривен за 1 доллар (+0,0325 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 48,6573 гривен за 1 евро (-0,1439 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс не изменился - 41,40-41,43 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке доллар вырос до 41,60 гривен, евро вырос до 49,15 гривен.
За последний год официальный курс не изменился. На 25 сентября 2024 года он составлял 41,37 грн/доллар. Курс вырос в конце прошлого года до 42 гривен, однако затем снизился.
Аналитики ожидают традиционного роста курса доллара и в конце 2025 года.