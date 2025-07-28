Падіння гривні скасовується? Яким може бути курс долара у 2025-2026 роках

Як зазначив експерт, Національний банк продовжує підтримувати міцну гривню на доволі стабільному рівні.

"І ми також бачимо, що в нього вистачає на це ресурсів. Для того, щоб зберегти баланс на валютному ринку, у 25-му та 26-му році нашому регулятору потрібно буде десь 70-80 млрд доларів. І швидше за все він матиме доступ до цих ресурсів", - сказав він.

За його словами, більше того, видно, що Міжнародний валютний фонд, один з основних кредиторів України, зовсім не проти такої політики стабільної і міцної гривні. Тому ICU очікує, що швидше за все ця політика продовжиться.

"І відтак ми покращуємо наші очікування обмінного курсу. Ми очікуємо, що на кінець цього року курс, обмінний курс становить приблизно 42,6 грн за долар. І це краще у порівнянні з нашим попереднім прогнозом, який становив десь 43,5 гривні за долар", - сказав Мартиненко.

icu.ua

За прогнозом ICU, така ж ситуація матиме місце і у 2026 році. Аналітики очікують наступного року гривня втратить у вартості лише 5%.