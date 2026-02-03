НБУ знову підняв курс долара: скільки коштує валюта та чи варто її купувати зараз

Головне:

Долар (курс НБУ): 43,19 грн (+22 коп.)

Євро (курс НБУ): 50,95 грн (+4 коп.)

Міжбанк: Долар піднявся до 43,30 гривень.

Фото: курс долара на 4 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют: дані НБУ на 4 лютого

Національний банк встановив курс долара на завтра, 4 лютого, на рівні 43,19 гривень (+22 копійки), курс євро - на рівні 50,95 гривні (+4 копійки).

Курс валют: міжбанк

Станом на вечір 3 лютого курс долара зріс на міжбанку на 18 копійок - 43,27/43,30 гривень (купівля/продаж). У порівнянні з минулою п'ятницею вартість валюти на міжбанку зросла вже на 35 копійок.

Чому росте курс на міжбанку?

Курс долара на міжбанку регулюється Національним банком (діє так званий режим "керованої гнучкості"). Він виходить на ринок і, як правило, продає значні обсяги валюти (здійснює інтервенції), що призводить до пониження курсу.

Ймовірно, останніми днями на ринку не вистачало активності НБУ і тому, курс почав зростати.

В коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорить, що вплив НБУ на хід торгів залишається вирішальним.

"Будь-яке домінування попиту одразу стає помітним, що може вести до зростання курсу", - пояснює банкір.

Чи варто зараз купувати валюту?

Фінансовий експерт Сергій Фурса у коментарі РБК-Україна зазначив, що курс йде вгору всього два дні. Тому, навряд чи ми можна сказати про якийсь тренд того, що долар йде вгору.

Він звертає увагу на те, що важливо розуміти, навіщо купляти валюту.

"Для чого? Це, я думаю, ключове питання. Тому що якоїсь значної девальвації цього року не очікується. Якщо ми будемо мати курс 44 на кінець року, то це означає 5 % девальвації. Але якщо ви купуєте гривневі ОВДП, ви маєте 16% річних. Якщо буде девальвація, ви заробляєте 12% в доларах річних. Тому питання, навіщо купляти валюту?", - пояснив він.

Тож, Фурса наголошує, що "немає сенсу займатися валютними спекуляціями".

"Ви маєте купляти валюту, якщо ви точно знаєте, навіщо вона вам потрібна", - додав він.