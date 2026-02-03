НБУ снова поднял курс доллара: сколько стоит валюта и стоит ли ее покупать сейчас

Главное:

Доллар (курс НБУ): 43,19 грн (+22 коп.)

Евро (курс НБУ): 50,95 грн (+4 коп.)

Межбанк: Доллар поднялся до 43,30 гривен.

Фото: курс доллара на 4 февраля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют: данные НБУ на 4 февраля

Национальный банк установил курс доллара на завтра, 4 февраля, на уровне 43,19 гривен (+22 копейки), курс евро - на уровне 50,95 гривны (+4 копейки).

Курс валют: межбанк

По состоянию на вечер 3 февраля курс доллара вырос на межбанке на 18 копеек - 43,27/43,30 гривен (покупка/продажа). По сравнению с прошлой пятницей стоимость валюты на межбанке выросла уже на 35 копеек.

Почему растет курс на межбанке?

Курс доллара на межбанке регулируется Национальным банком (действует так называемый режим "управляемой гибкости"). Он выходит на рынок и, как правило, продает значительные объемы валюты (осуществляет интервенции), что приводит к понижению курса.

Вероятно, в последние дни на рынке не хватало активности НБУ и поэтому, курс начал расти.

В комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорит, что влияние НБУ на ход торгов остается решающим.

"Любое доминирование спроса сразу становится заметным, что может вести к росту курса", - поясняет банкир.

Стоит ли сейчас покупать валюту?

Финансовый эксперт Сергей Фурса в комментарии РБК-Украина отметил, что курс идет вверх всего два дня. Поэтому, вряд ли мы можно сказать о каком-то тренде того, что доллар идет вверх.

Он обращает внимание на то, что важно понимать, зачем покупать валюту.

"Для чего? Это, я думаю, ключевой вопрос. Потому что какой-то значительной девальвации в этом году не ожидается. Если мы будем иметь курс 44 на конец года, то это означает 5 % девальвации. Но если вы покупаете гривневые ОВГЗ, вы имеете 16% годовых. Если будет девальвация, вы зарабатываете 12% в долларах годовых. Поэтому вопрос, зачем покупать валюту?", - пояснил он.

Поэтому, Фурса отмечает, что"нет смысла заниматься валютными спекуляциями".

"Вы должны покупать валюту, если вы точно знаете, зачем она вам нужна", - добавил он.