НБУ знову оновив курс долара: у чому тепер зберігати заощадження?

Курс валют: головне

НБУ продовжує підвищувати курс - долар вище 43, євро перевищило 50 .

До кінця січня валюта стабілізується.

Заощадження краще зберігати навпіл - у доларах і євро.

Експерти також радять гривневі депозити для заощаджень, прибутковість - 12-13% річних.

bank.gov.ua

Готівковий і міжбанківський ринок

Середні курси продажу долара і євро в обмінниках і касах банках також продовжують зростання, до 17:30 вони піднялися до 43,53 і 50,88 гривень. Ці значення на 12 і 18 копійок вищі за вартість валюти попереднього дня.

Середні курси купівлі долара і євро становлять 42,91 гривні (+0,16 гривні) і 50,12 гривні (+0,18 гривні).

При цьому, до кінця січня зростання офіційного курсу може стабілізуватися і не перевищуватиме 43,2 гривні для долара і 50,5 гривень для євро.

bank.gov.ua

Долар чи євро: у якій валюті зберігати заощадження

На думку віце-президента Асоціації українських банків і голови правління "Глобус Банку" Сергія Мамедова, зберігати гроші потрібно як у доларах, так і в євро.

На думку експерта, найкращий варіант для заощаджень - диверсифікація, тобто зберігання коштів рівними частинами в різних валютах. А ще частину грошей варто відкласти для відкриття депозиту в гривні. Мамедов додав, що на сьогодні прибутковість депозитів у гривні становить 12-13% річних (за вирахуванням податків).

Купівля валюти має бути стратегічним кроком, а не бажанням отримати короткостроковий "шалений" прибуток.