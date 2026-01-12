НБУ снова обновил курс доллара: в чем теперь хранить сбережения?

Нацбанк продолжает поднимать официальный курс валюты до рекордных значений. Так, новый максимум на 13 января - доллар по 43,26 гривен, а евро - по 50,53 гривны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
НБУ продолжает повышать курс - доллар выше 43, евро превысило 50.
К концу января валюта стабилизируется.
Сбережения лучше хранить пополам - в долларах и евро.
Эксперты также советуют гривненые депозиты для сбережений, доходность - 12-13% годовых.
bank.gov.ua
Средние курсы продажи доллара и евро в обменниках и кассах банках также продолжают рост, к 17:30 они поднялись до 43,53 и 50,88 гривен. Эти значения на 12 и 18 копеек выше стоимости валюты предыдущего дня.
Средние курсы покупки доллара и евро составляют 42,91 гривен (+0,16 гривна) и 50,12 гривен (+0,18 гривен).
При этом, к концу января рост официального курса может стабилизироваться и не будет превышать 43,2 гривны для доллара и 50,5 гривен для евро.
bank.gov.ua
По мнению вице-президента Ассоциации украинских банков и главы правления "Глобус Банка" Сергея Мамедова, хранить деньги нужно как в долларах, так и в евро.
По мнению эксперта, наилучший вариант для сбережений - диверсификация, то есть хранение средств равными частями в разных валютах. А еще часть денег стоит отложить для открытия депозита в гривне. Мамедов добавил, что на сегодня доходность депозитов в гривне составляет 12-13% годовых (за вычетом налогов).
Покупка валюты должна быть стратегическим шагом, а не желанием получить краткосрочную "шальную" прибыль.
Напомним, к утру 12 января курс продажи доллара на наличном рынке вырос до 43,48 гривен, а евро - до 50,77 гривен. Курс покупки доллара составил 42,82 гривен, а евро - 50,01 гривна.
Рост курса валют приводит к удорожанию импортных товаров, в первую очередь это касается топлива на АЗС, считает координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированного эксперта CASE Ukraine Олег Гетман. Продукты в магазинах, добавил эксперт, подорожают лишь на несколько процентов в января и только импортного производства.
С 1 января курс продажи доллара вырос на 98 копеек - до 43,53 гривны, а курс продажи евро - на 78 копеек до 50,88 гривен. За этот же период официальный курс вырос на 91 копейку (доллар) и на 74 копейки (евро).