НБУ снова обновил курс доллара: в чем теперь хранить сбережения?

Курс валют: главное

НБУ продолжает повышать курс - доллар выше 43, евро превысило 5 0 .

К концу января валюта стабилизируется.

Сбережения лучше хранить пополам - в долларах и евро.

Эксперты также советуют гривненые депозиты для сбережений, доходность - 12-13% годовых.

bank.gov.ua

Наличный и межбанковский рынок

Средние курсы продажи доллара и евро в обменниках и кассах банках также продолжают рост, к 17:30 они поднялись до 43,53 и 50,88 гривен. Эти значения на 12 и 18 копеек выше стоимости валюты предыдущего дня.

Средние курсы покупки доллара и евро составляют 42,91 гривен (+0,16 гривна) и 50,12 гривен (+0,18 гривен).

При этом, к концу января рост официального курса может стабилизироваться и не будет превышать 43,2 гривны для доллара и 50,5 гривен для евро.

bank.gov.ua

Доллар или евро: в какой валюте хранить сбережения

По мнению вице-президента Ассоциации украинских банков и главы правления "Глобус Банка" Сергея Мамедова, хранить деньги нужно как в долларах, так и в евро.

По мнению эксперта, наилучший вариант для сбережений - диверсификация, то есть хранение средств равными частями в разных валютах. А еще часть денег стоит отложить для открытия депозита в гривне. Мамедов добавил, что на сегодня доходность депозитов в гривне составляет 12-13% годовых (за вычетом налогов).

Покупка валюты должна быть стратегическим шагом, а не желанием получить краткосрочную "шальную" прибыль.