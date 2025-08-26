ua en ru
НБУ знизив курс злотого до гривні

Вівторок 26 серпня 2025
Фото: курс злотого впав на 5 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після різкого зростання напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 27 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3285 гривень за 1 злотий (-0,0440 грн).
НБУ знизив курс злотого до гривні

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,15 гривень і продають по 11,45 гривень. Курс не змінився

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Європейська валюта також подешевшала.

Офіційний курс на 27 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4047 гривень за 1 долар (-0,0253 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,2655 гривень за 1 євро (-0,2076 грн).

