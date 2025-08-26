ua en ru
НБУ снизил курс злотого к гривне

Украина, Вторник 26 августа 2025 15:59
НБУ снизил курс злотого к гривне Фото: курс злотого упал на 5 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после резкого роста накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 27 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,3285 гривен за 1 злотый (-0,0440 грн).
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,15 гривен и продают по 11,45 гривен. Курс не изменился

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Европейская валюта также подешевела.

Официальный курс на 27 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,4047 гривен за 1 доллар (-0,0253 грн).

Официальный курс евро составит 48,2655 гривен за 1 евро (-0,2076 грн).

