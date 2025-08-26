НБУ снизил курс злотого к гривне
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после резкого роста накануне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 27 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,3285 гривен за 1 злотый (-0,0440 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,15 гривен и продают по 11,45 гривен. Курс не изменился
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Европейская валюта также подешевела.
Официальный курс на 27 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,4047 гривен за 1 доллар (-0,0253 грн).
Официальный курс евро составит 48,2655 гривен за 1 евро (-0,2076 грн).