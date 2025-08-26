Долар і євро подешевшали після різкого зростання

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Європейська валюта також подешевшала.

Офіційний курс на 27 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4047 гривень за 1 долар (-0,0253 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,2655 гривень за 1 євро (-0,2076 грн).

На міжбанку сьогодні курс впав на 8 копійок до 41,38-41,43 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

На готівковому ринку курс долара зріс до 41,60 гривень, курс євро зріс до 48,65 гривень.