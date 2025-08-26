Долар і євро подешевшали після різкого зростання
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Європейська валюта також подешевшала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 27 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4047 гривень за 1 долар (-0,0253 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,2655 гривень за 1 євро (-0,2076 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс впав на 8 копійок до 41,38-41,43 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс до 41,60 гривень, курс євро зріс до 48,65 гривень.
Євро і долари
За даними НБУ, обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в липні 2025 року, становив 732 млн доларів.
Банки ввезли в Україну готівкових доларів на 332 млн доларів і готівкових євро на 395 млн доларів (в еквіваленті).
НБУ публікує дані з січня 2012 року. За цей період вперше обсяг готівкових євро перевищив обсяг доларів.