НБУ знизив курс злотого

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні на 19 листопада. Порівняно з вартістю злотого 18 листопада ціна польської національної валюти знизилася на 6 копійок – до 11,49 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 19 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4934 гривні за 1 злотий.

Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку обмінні пункти купують польську національну валюту в середньому по 11,22 гривні та продають по 11,66 гривні. Середні курси купівлі та продажу злотого в пунктах обміну валюти 18 листопада зросли на 8 копійок порівняно з попереднім днем.

З початку листопада курс злотого в Україні підвищився на 7 копійок. 1 листопада польська національна валюта коштувала 11,42 гривні.

Водночас від початку року національна польська валюта подорожчала на 1,28 гривні. 1 січня 2025 року курс злотого становив 10,21 гривні. Таким чином польська валюта за рік подорожчала на понад 12%.