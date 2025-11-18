ua en ru
НБУ снизил курс злотого

Украина, Вторник 18 ноября 2025 17:19
НБУ снизил курс злотого Курс злотого понизился до 11,49 гривны (фото Pixabay)
Автор: Артур Дубровенко

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне на 19 ноября. По сравнению со стоимостью злотого 18 ноября цена польской национальной валюты снизилась на 6 копеек – до 11,49 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 19 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 11,4934 гривны за 1 злотый.

График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)

На наличном рынке обменные пункты покупают польскую национальную валюту в среднем по 11,22 гривны и продают по 11,66 гривны. Средние курсы покупки и продажи злотого в пунктах обмена валюты 18 ноября выросли на 8 копеек по сравнению с предыдущим днем.

С начала ноября курс злотого в Украине повысился на 7 копеек. 1 ноября польская национальная валюта стоила 11,42 гривны.

В то же время с начала года национальная польская валюта подорожала на 1,28 гривны. 1 января 2025 года курс злотого составлял 10,21 гривны. Таким образом польская валюта за год подорожала более чем на 12%.

Национальный банк устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины повысил курс доллара на 19 ноября. Американская валюта стала дороже на 3 копейки. Официальный курс доллара на 19 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0924 гривны за 1 доллар.

Официальный курс евро на 19 ноября составляет 48,7914 гривны. Единая европейская валюта также немного подорожала. По сравнению с 18 ноября ее стоимость увеличилась на 1 копейку.

