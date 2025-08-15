НБУ снизил курс доллара на 11 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) немного снизил курс доллара к гривне – на 11 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс доллара на 18 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,3401 гривен за 1 доллар (-0,1099 грн к курсу 41,45, который действует 15-17 августа).

Официальный курс евро на 18 августа составляет 48,3059 гривен за 1 евро (-0,1346 грн).

На межбанке сегодня курс снизился на 20 копеек до 41,22-41,25 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием 14 августа.

На наличном рынке курс продажи доллара уменьшился на 6 копеек до 41,60 гривен, курс продажи евро также снизился на 19 копеек – до 48,64 гривен.