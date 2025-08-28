НБУ знизив курс долара на останній день серпня

Курс долара в серпні

НБУ тримав курс долара в серпні нижчим, ніж у липні. Долар кілька разів оновлював мінімуми з початку квітня, коли курс був найнижчим цього року.

У підсумку курс долара за серпень впав на 50 копійок - з 41,76 до 41,26 грн/долар.

На готівковому ринку курс долара впав за місяць на 40 копійок до 41,50 гривень. Курс євро опустився на 25 копійок до 48,45 гривень.

За останній рік курс долара практично не змінився. Курс НБУ на 31 серпня 2024 року становив 41,19 грн/долар.