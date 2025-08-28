НБУ снизил курс доллара на последний день августа

Курс доллара в августе

НБУ держал курс доллара в августе ниже, чем в июле. Доллар несколько раз обновлял минимумы с начала апреля, когда курс был самым низким в этом году.

В итоге курс доллара за август упал на 50 копеек - с 41,76 до 41,26 грн/доллар.

На наличном рынке курс доллара упал за месяц на 40 копеек до 41,50 гривен. Курс евро опустился на 25 копеек до 48,45 гривен.

За последний год курс доллара практически не изменился. Курс НБУ на 31 августа 2024 года составлял 41,19 грн/доллар.