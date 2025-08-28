НБУ снизил курс доллара на последний день августа

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне на последний рабочий день августа. За месяц доллар подешевел на 50 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 29-31 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,2602 гривен за 1 доллар (-0,0620 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 48,1341 гривен за 1 евро (0,2541 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 2 копейки до 41,25-41,29 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал до 41,50 гривен, курс евро до 48,45 гривен.
НБУ держал курс доллара в августе ниже, чем в июле. Доллар несколько раз обновлял минимумы с начала апреля, когда курс был самым низким в этом году.
В итоге курс доллара за август упал на 50 копеек - с 41,76 до 41,26 грн/доллар.
На наличном рынке курс доллара упал за месяц на 40 копеек до 41,50 гривен. Курс евро опустился на 25 копеек до 48,45 гривен.
За последний год курс доллара практически не изменился. Курс НБУ на 31 августа 2024 года составлял 41,19 грн/доллар.