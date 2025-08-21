НБУ знизив курс долара до мінімуму з початку квітня, курс євро - нижче 48 гривень

Курс євро-долар

США та Європейський Союз остаточно закріпили торговельну угоду, досягнуту місяць тому. Вона включає 15% тариф США на більшість європейських товарів. ЄС підтвердив намір закупити американський СПГ, нафту і ядерні продукти на суму 750 млрд доларів

Угода призвела до невеликого зниження курсу євро з 1,1661 до 1,1641 долара.