RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

НБУ снизил курс доллара до минимума с начала апреля, курс евро - ниже 48 гривен

Фото: курс доллара упал на 16 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар упал до минимума с начала апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 22 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,2185 гривен за 1 доллар (-0,1597 грн).  Это минимальный уровень с 9 апреля (41,174 гривен).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,9825 гривен за 1 евро (-0,1859 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 12 копеек до 41,19-41,22 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,55 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 48,55 гривен.
 

Курс евро-доллар

США и Европейский Союз окончательно закрепили торговое соглашение, достигнутое месяц назад. Оно включает 15% тариф США на большинство европейских товаров. ЕС подтвердил намерение закупить американский СПГ, нефть и ядерные продукты на сумму 750 млрд долларов

Сделка привела к небольшому снижению курса евро с 1,1661 до 1,1641 доллара.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ