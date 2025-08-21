НБУ снизил курс доллара до минимума с начала апреля, курс евро - ниже 48 гривен

Официальный курс на 22 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,2185 гривен за 1 доллар (-0,1597 грн). Это минимальный уровень с 9 апреля (41,174 гривен).



Официальный курс евро составит 47,9825 гривен за 1 евро (-0,1859 грн).

На межбанке сегодня курс упал на 12 копеек до 41,19-41,22 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,55 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 48,55 гривен.

