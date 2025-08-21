ua en ru
Чт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

НБУ снизил курс доллара до минимума с начала апреля, курс евро - ниже 48 гривен

Украина, Четверг 21 августа 2025 15:40
UA EN RU
НБУ снизил курс доллара до минимума с начала апреля, курс евро - ниже 48 гривен Фото: курс доллара упал на 16 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар упал до минимума с начала апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 22 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,2185 гривен за 1 доллар (-0,1597 грн). Это минимальный уровень с 9 апреля (41,174 гривен).
НБУ снизил курс доллара до минимума с начала апреля, курс евро - ниже 48 гривен

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 47,9825 гривен за 1 евро (-0,1859 грн).

НБУ снизил курс доллара до минимума с начала апреля, курс евро - ниже 48 гривен

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 12 копеек до 41,19-41,22 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
НБУ снизил курс доллара до минимума с начала апреля, курс евро - ниже 48 гривен

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,55 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 48,55 гривен.

Курс евро-доллар

США и Европейский Союз окончательно закрепили торговое соглашение, достигнутое месяц назад. Оно включает 15% тариф США на большинство европейских товаров. ЕС подтвердил намерение закупить американский СПГ, нефть и ядерные продукты на сумму 750 млрд долларов

Сделка привела к небольшому снижению курса евро с 1,1661 до 1,1641 доллара.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
Новости
Удар РФ по Мукачево: количество пострадавших существенно возросло
Удар РФ по Мукачево: количество пострадавших существенно возросло
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"