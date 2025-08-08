НБУ знизив курс долара до мінімуму з квітня

Міжнародні резерви

За даними НБУ, міжнародні резерви України скоротилися за липень на 2,035 млрд доларів до 43,031 млрд доларів. Це сталося у зв'язку з тим, що міжнародна допомога була на рівні 2,122 млрд доларів. При цьому НБУ витратив на інтервенції 3,457 млрд доларів, а частина коштів пішла на сплату боргів.

Нацбанк прогнозує, що 2025 року Україна отримає близько 54 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги. Зовнішнє фінансування дасть змогу підтримувати міжнародні резерви на високому рівні, що надалі сприятиме стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань та обмеженню цінового тиску.

Станом на липень Україна вже отримала майже 24 млрд доларів. Ще 30 млрд очікуються до кінця року, зокрема 18 млрд доларів у рамках програми ERA Loans і 8 млрд доларів від Ukraine Facility.

Водночас у липні НБУ знизив прогноз щодо рівня міжнародних резервів на кінець 2025 року до 53,7 млрд доларів (з 57,6 млрд доларів у квітневому прогнозі).

Очікуваних обсягів зовнішньої підтримки буде достатньо для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання належного рівня міжнародних резервів (за прогнозом НБУ, близько 45 млрд доларів у 2026-2027 роках).