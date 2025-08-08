НБУ снизил курс доллара до минимума с апреля

Международные резервы

По данным НБУ, международные резервы Украины сократились за июль на 2,035 млрд долларов до 43,031 млрд долларов. Это произошло в связи с тем, что международная помощь была на уровне 2,122 млрд долларов. При этом НБУ потратил на интервенции 3,457 млрд долларов, а часть средств пошла на уплату долгов.

Нацбанк прогнозирует, что в 2025 году Украина получит около 54 млрд долларов внешней финансовой помощи. Внешнее финансирование позволит поддерживать международные резервы на высоком уровне, что в дальнейшем будет способствовать устойчивости валютного рынка, контролируемости ожиданий и ограничению ценового давления.

По состоянию на июль Украина уже получила почти 24 млрд долларов. Еще 30 млрд ожидаются до конца года, в том числе 18 млрд долларов в рамках программы ERA Loans и 8 млрд долларов от Ukraine Facility.

В то же время в июле НБУ снизил прогноз по уровню международных резервов на конец 2025 года до 53,7 млрд долларов (с 57,6 млрд долларов в апрельском прогнозе).

Ожидаемых объемов внешней поддержки будет достаточно для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания надлежащего уровня международных резервов (по прогнозу НБУ, около 45 млрд долларов в 2026-2027 годах).