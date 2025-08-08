НБУ снизил курс доллара до минимума с апреля

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет четвертый день подряд и упал до минимума с середины апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 11 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,3895 гривен за 1 доллар (-0,0669 грн). Это минимальный уровень с 19 апреля (41,3825 гривен).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 48,1939 гривен за 1 евро (-0,0821 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 7 копеек до 41,36-41,39 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,65 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 48,60 гривен.
По данным НБУ, международные резервы Украины сократились за июль на 2,035 млрд долларов до 43,031 млрд долларов. Это произошло в связи с тем, что международная помощь была на уровне 2,122 млрд долларов. При этом НБУ потратил на интервенции 3,457 млрд долларов, а часть средств пошла на уплату долгов.
Нацбанк прогнозирует, что в 2025 году Украина получит около 54 млрд долларов внешней финансовой помощи. Внешнее финансирование позволит поддерживать международные резервы на высоком уровне, что в дальнейшем будет способствовать устойчивости валютного рынка, контролируемости ожиданий и ограничению ценового давления.
По состоянию на июль Украина уже получила почти 24 млрд долларов. Еще 30 млрд ожидаются до конца года, в том числе 18 млрд долларов в рамках программы ERA Loans и 8 млрд долларов от Ukraine Facility.
В то же время в июле НБУ снизил прогноз по уровню международных резервов на конец 2025 года до 53,7 млрд долларов (с 57,6 млрд долларов в апрельском прогнозе).
Ожидаемых объемов внешней поддержки будет достаточно для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания надлежащего уровня международных резервов (по прогнозу НБУ, около 45 млрд долларов в 2026-2027 годах).