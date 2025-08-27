UA

Курс долара Економіка Авто Tech

НБУ знизив курс долара і опустив курс євро нижче 48 гривень

Фото: курс долара впав на 8 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 28 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3222 гривень за 1 долар (-0,0825 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,88 гривень за 1 євро (-0,3855 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 12 копійок до 41,27-41,31 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав до 41,55 гривень, курс євро зріс до 48,40 гривень.

 

Курс євро-долар

Долар США відновився 27 серпня, незважаючи на побоювання інвесторів з приводу атак на незалежність Федеральної резервної системи.

Побоювання посилилися після того, як адвокат глави ФРС Лізи Кук заявила, що подасть позов проти рішення президента Дональда Трампа про її звільнення.

Індекс долара до світових валют зріс на 0,3%. Курс євро впав до 1,1590 долара, що призвело до його зниження в Україні.

