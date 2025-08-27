НБУ знизив курс долара і опустив курс євро нижче 48 гривень

Курс євро-долар

Долар США відновився 27 серпня, незважаючи на побоювання інвесторів з приводу атак на незалежність Федеральної резервної системи.

Побоювання посилилися після того, як адвокат глави ФРС Лізи Кук заявила, що подасть позов проти рішення президента Дональда Трампа про її звільнення.

Індекс долара до світових валют зріс на 0,3%. Курс євро впав до 1,1590 долара, що призвело до його зниження в Україні.