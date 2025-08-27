ua en ru
Ср, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Долар і євро подешевшали: свіжі курси в обмінниках

Україна, Середа 27 серпня 2025 10:07
UA EN RU
Долар і євро подешевшали: свіжі курси в обмінниках Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 26 серпня середній курс продажу впав на 5 копійок до 41,55 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 48,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,105 гривень, євро по 47,50 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,35-41,38 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 5 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Європейська валюта також подешевшала.

Офіційний курс на 27 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4047 гривень за 1 долар (-0,0253 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,2655 гривень за 1 євро (-0,2076 грн).

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
Новини
Росіяни залишили Суми без світла й електротранспорту, вода подається за графіком
Росіяни залишили Суми без світла й електротранспорту, вода подається за графіком
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили