Долар і євро подешевшали: свіжі курси в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 26 серпня середній курс продажу впав на 5 копійок до 41,55 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 48,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,105 гривень, євро по 47,50 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,35-41,38 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 5 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України(НБУ) знизив курс долара до гривні. Європейська валюта також подешевшала.

Офіційний курс на 27 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4047 гривень за 1 долар (-0,0253 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,2655 гривень за 1 євро (-0,2076 грн).