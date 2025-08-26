ua en ru
Вт, 26 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Долар подешевшав після безпрецедентного рішення Трампа

США, Вівторок 26 серпня 2025 13:04
UA EN RU
Долар подешевшав після безпрецедентного рішення Трампа Фото: Ліза Кук (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Валютні ринки пережили турбулентність після несподіваного кроку президента США. Незалежність ФРС опинилася під питанням після спроби звільнити високопоставлену чиновницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп ініціював звільнення члена Ради керівників ФРС Лізи Кук після звинувачень у фальсифікації іпотечних документів.

У листі, опублікованому в Truth Social, Трамп заявив про наявність "достатніх підстав" для звільнення.

Кук стала першою чорношкірою жінкою в Раді керівників ФРС. У відповідь вона заявила, що Трамп не має повноважень для її звільнення і не збирається йти з посади. Її адвокат зазначив, що буде вжито всіх необхідних заходів для запобігання "незаконній дії" президента.

Реакція ринків була помітна: доларовий індекс упав на 0,3%, а золото подорожчало на 0,6%. Після заяв Кук про намір залишитися на посаді долар частково відновив позиції, а золото скорегувалося.

Підстави для звільнення та аргументи Трампа

Трамп звинуватив Кук у неправдивих заявах щодо іпотечних кредитів на два об'єкти нерухомості - у Мічигані та Джорджії, де вона вказувала їх як основне місце проживання для отримання пільгових умов кредиту.

Президент наголосив, що "мінімум, про який ідеться, демонструє грубу недбалість у фінансових угодах, що ставить під сумнів досвід і надійність Кук як регулятора".

За словами Трампа, американці мають бути впевнені в чесності членів ФРС. "У світлі обманних і можливих злочинних дій у фінансовому питанні, я і громадяни США не можемо мати довіри до вашої чесності", - написав він у листі.

Побоювання за незалежність ФРС

Звільнення Кук, призначеної Джо Байденом у 2022 році, відкрило б Трампу можливість забезпечити більшість у Раді із семи осіб. Її термін мав завершитися 2038 року. ФРС відмовилася від коментарів.

Аарон Клайн з Brookings Institution зазначив: "Це удар по незалежності ФРС. Трамп заявляє, що ФРС робитиме те, що він хоче, будь-якими способами".

Економісти попереджають, що зміна сприйняття незалежності центрального банку може вплинути на кредитний рейтинг США.

S&P Global Ratings раніше зазначало, що політичні події, які впливають на роботу американських інститутів або незалежність ФРС, можуть чинити тиск на рейтинг США на рівні AA+.

Цього року Трамп і Білий дім невпинно нападають на ФРС, стверджуючи, що високі відсоткові ставки збільшують витрати уряду на фінансування і завдають шкоди ринку житла.

Однак рішення про звільнення Кук створює умови для потенційної судової тяганини, яка стане незвіданою територією для ФРС.

У своїй постанові, винесеній раніше цього року, Верховний суд дав зрозуміти, що захистить центральний банк від довільних звільнень членів рад директорів, подібних до тих, які Трамп застосовував в інших незалежних федеральних агентствах.

Нагадаємо, українці втратили довіру до долара як валюти для заощаджень після хаотичних дій президента США в економічній сфері.

Попит на готівковий євро в Україні навпаки, зріс, незважаючи на зростання курсу до 50 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФРС Сполучені Штати Америки Курс долара
Новини
НБУ свідомо посилив гривню до долара: чого очікувати у найближчі місяці
НБУ свідомо посилив гривню до долара: чого очікувати у найближчі місяці
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили