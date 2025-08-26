Долар подешевшав після безпрецедентного рішення Трампа

Валютні ринки пережили турбулентність після несподіваного кроку президента США. Незалежність ФРС опинилася під питанням після спроби звільнити високопоставлену чиновницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп ініціював звільнення члена Ради керівників ФРС Лізи Кук після звинувачень у фальсифікації іпотечних документів.

У листі, опублікованому в Truth Social, Трамп заявив про наявність "достатніх підстав" для звільнення.

Кук стала першою чорношкірою жінкою в Раді керівників ФРС. У відповідь вона заявила, що Трамп не має повноважень для її звільнення і не збирається йти з посади. Її адвокат зазначив, що буде вжито всіх необхідних заходів для запобігання "незаконній дії" президента.

Реакція ринків була помітна: доларовий індекс упав на 0,3%, а золото подорожчало на 0,6%. Після заяв Кук про намір залишитися на посаді долар частково відновив позиції, а золото скорегувалося.

Підстави для звільнення та аргументи Трампа

Трамп звинуватив Кук у неправдивих заявах щодо іпотечних кредитів на два об'єкти нерухомості - у Мічигані та Джорджії, де вона вказувала їх як основне місце проживання для отримання пільгових умов кредиту.

Президент наголосив, що "мінімум, про який ідеться, демонструє грубу недбалість у фінансових угодах, що ставить під сумнів досвід і надійність Кук як регулятора".

За словами Трампа, американці мають бути впевнені в чесності членів ФРС. "У світлі обманних і можливих злочинних дій у фінансовому питанні, я і громадяни США не можемо мати довіри до вашої чесності", - написав він у листі.

Побоювання за незалежність ФРС

Звільнення Кук, призначеної Джо Байденом у 2022 році, відкрило б Трампу можливість забезпечити більшість у Раді із семи осіб. Її термін мав завершитися 2038 року. ФРС відмовилася від коментарів.

Аарон Клайн з Brookings Institution зазначив: "Це удар по незалежності ФРС. Трамп заявляє, що ФРС робитиме те, що він хоче, будь-якими способами".

Економісти попереджають, що зміна сприйняття незалежності центрального банку може вплинути на кредитний рейтинг США.

S&P Global Ratings раніше зазначало, що політичні події, які впливають на роботу американських інститутів або незалежність ФРС, можуть чинити тиск на рейтинг США на рівні AA+.

Цього року Трамп і Білий дім невпинно нападають на ФРС, стверджуючи, що високі відсоткові ставки збільшують витрати уряду на фінансування і завдають шкоди ринку житла.

Однак рішення про звільнення Кук створює умови для потенційної судової тяганини, яка стане незвіданою територією для ФРС.

У своїй постанові, винесеній раніше цього року, Верховний суд дав зрозуміти, що захистить центральний банк від довільних звільнень членів рад директорів, подібних до тих, які Трамп застосовував в інших незалежних федеральних агентствах.