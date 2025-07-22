НБУ снизил курс доллара, евро продолжает дорожать
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 23 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7653 гривен за 1 доллар (-0,0541 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 48,8654 гривен за 1 евро (+0,0747 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 41,77-41,80 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс доллара упал до 41,90 гривен, курс евро вырос до 49,15 гривен.
Прогноз курса
На прошлой неделе спрос на валюту в Украине значительно вырос, однако он никак не сказался на курсе доллара.
Как отмечают аналитики компании ICU, Национальный банк продолжает держать курс возле отметки 41,80 гривен и намерен сохранить его в ближайшее время.
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