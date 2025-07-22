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НБУ снизил курс доллара, евро продолжает дорожать

Украина, Вторник 22 июля 2025 15:36
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НБУ снизил курс доллара, евро продолжает дорожать Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 23 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7653 гривен за 1 доллар (-0,0541 грн).
НБУ снизил курс доллара, евро продолжает дорожать

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,8654 гривен за 1 евро (+0,0747 грн).
НБУ снизил курс доллара, евро продолжает дорожать

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 41,77-41,80 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
НБУ снизил курс доллара, евро продолжает дорожать

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал до 41,90 гривен, курс евро вырос до 49,15 гривен.

Прогноз курса

На прошлой неделе спрос на валюту в Украине значительно вырос, однако он никак не сказался на курсе доллара.

Как отмечают аналитики компании ICU, Национальный банк продолжает держать курс возле отметки 41,80 гривен и намерен сохранить его в ближайшее время.

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