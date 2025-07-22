НБУ снизил курс доллара, евро продолжает дорожать

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 23 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7653 гривен за 1 доллар (-0,0541 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,8654 гривен за 1 евро (+0,0747 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 41,77-41,80 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал до 41,90 гривен, курс евро вырос до 49,15 гривен.