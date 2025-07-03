НБУ знизив курс долара, але підняв євро

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро трохи подорожчав, але поки що нижче історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара впав до 41,95 гривень, курс євро знизився до 49,60 гривень.

На міжбанку сьогодні курс впав на 6 копійок до 41,75-41,75 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 4 липня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7239 гривень за 1 долар (-0,0877 грн).

Курс євро-долар

Долар США продовжує знижуватися до основних світових валют. Індекс долара, що відображає курс долара до шести валют, перебуває на рівні 96,701, близькому до 3,5-річних мінімумів. Індекс може завершити тиждень зниженням на 0,5%.

Євро стабілізувався на позначці 1,1806, близькій до максимуму вересня 2021 року.

В Україні долар є курсоутворювальною валютою. Якщо євро зростає до долара на світових ринках, в Україні також підвищується курс.

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