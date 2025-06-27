Долар подешевшав, євро перевищив позначку 49 гривень: свіжі курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта перебуває на максимальних рівнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс євро становитиме 48,638 гривень за 1 євро (+0,3142 грн). Попередній максимум було зафіксовано 25 червня - 48,5084.

Офіційний курс на 27 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5852 гривень за 1 долар (-0,0768 грн).

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Курс євро знову оновив історичний максимум.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,57-41,60 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривень, євро по 48,15 гривень.

Станом на ранок 27 червня середній курс продажу долара впав на 5 копійок до 41,75 гривень, курс євро зріс на 15 копійок до 49,05 гривень.

Курс євро-долар

Долар США коливається біля найнижчого рівня за 3,5 року щодо євро. Євро знизився до 1,16885 долара після того, як на попередній сесії він досягнув 1,1745 долара, що є найвищим показником з вересня 2021 року.

Оскільки геополітичні потрясіння ізраїльсько-іранського конфлікту залишилися позаду після дотриманого припинення вогню, увага ринку цього тижня була прикута до грошово-кредитної політики США.

Перспектива того, що президент США Трамп оголосить про призначення наступного голови Федеральної резервної системи, підвищила ймовірність зниження процентних ставок центральним банком. Очікується, що новий глава ФРС буде м'якшим за Джерома Пауелла.

Трамп неодноразово критикував Пауелла і закликав до зниження ставок цьогоріч, посилюючи побоювання інвесторів щодо повільного підриву незалежності та авторитету центрального банку США.

В Україні долар є курсоутворюючою валютою. Якщо євро зростає до долара на світових ринках, в Україні також підвищується курс.

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