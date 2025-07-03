НБУ снизил курс доллара, но поднял евро

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро немного подорожал, но пока ниже исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 4 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7239 гривен за 1 доллар (-0,0877 грн).

bank.gov.ua Официальный курс евро составит 49,1758 гривен за 1 евро (+0,0430 грн).

bank.gov.ua На межбанке сегодня курс упал на 6 копеек до 41,75-41,75 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com На наличном рынке курс доллара упал до 41,95 гривен, курс евро снизился до 49,60 гривен.