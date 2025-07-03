ua en ru
Чт, 03 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

НБУ снизил курс доллара, но поднял евро

Украина, Четверг 03 июля 2025 15:37
UA EN RU
НБУ снизил курс доллара, но поднял евро Фото: курс доллара упал на 9 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Курс евро немного подорожал, но пока ниже исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 4 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7239 гривен за 1 доллар (-0,0877 грн).
НБУ снизил курс доллара, но поднял евро

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 49,1758 гривен за 1 евро (+0,0430 грн).
НБУ снизил курс доллара, но поднял евро

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 6 копеек до 41,75-41,75 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
НБУ снизил курс доллара, но поднял евро

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал до 41,95 гривен, курс евро снизился до 49,60 гривен.

Курс евро-доллар

Доллар США продолжает снижаться к основным мировым валютам. Индекс доллара, отражающий курс доллара к шести валютам, находится на уровне 96,701, близком к 3,5-летним минимумам. Индекс может завершить неделю снижением на 0,5%.

Евро стабилизировался на отметке 1,1806, близкой к максимуму сентября 2021 года.

В Украине доллар является курсообразующей валютой. Если евро растет к доллару на мировых рынках, в Украине также повышается курс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
Новости
Взрыв в Луганске: россияне сообщают о гибели бывшего "мэра"
Взрыв в Луганске: россияне сообщают о гибели бывшего "мэра"
Аналитика
Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы