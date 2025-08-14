НБУ знизив курс долара до 41,45 гривень

Прогноз курсу долара

До кінця 2025 року в Україні курс долара може зрости до 42,6 гривні. Такий прогноз у коментарі РБК-Україна висловив фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків. Золотовалютні резерви зростуть до 55 млрд доларів (станом на 14 серпня вони становлять 43 млрд доларів).

Якщо Україна отримає додаткові 10 млрд доларів допомоги, вважає аналітик, курс можна буде утримати стабільним і наступного року, хоча у 2026-му резерви, ймовірно, скоротяться до 40-45 млрд доларів.