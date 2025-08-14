НБУ снизил курс доллара до 41,45 гривен

Официальный курс доллара на 15 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,45 гривен за 1 доллар (-0,0649 грн).

Официальный курс евро составляет 48,4405 гривен за 1 евро (-0,2067 грн).

На межбанке сегодня курс снизился на 9 копеек до 41,42-41,45 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием 14 августа.

На наличном рынке курс продажи доллара уменьшился на 5 копеек до 41,66 гривен, курс продажи евро также снизился на 5 копеек – до 48,83 гривен.