НБУ снизил курс доллара на 2 копейки
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне - на 2 копейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 5 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,1838 гривен за 1 доллар (-0,02 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составляет 49,2264 гривен за 1 евро (без изменений к предыдущему дню).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 8 копеек до 42,20-42,23 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием торгов 3 декабря.
udinform.com
На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 3 декабря увеличился на 6 копеек до 42,42 гривен, в то же время курс продажи евро снизился на 1 копейку - до 49,51 гривен.
Резервы НБУ
По состоянию на 1 декабря международные резервы НБУ выросли до рекордной величины - 54,7 млрд долларов. Прирост за ноябрь составил 10,6%. "Такая динамика обусловлена крупнейшими с начала года объемами поступлений от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте", - прокомментировал пресс-центр НБУ.
В Нацбанке добавили, что в ноябре на валютные счета НБУ поступило 8,148 млрд долларов. За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 493 млн долларов. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 282,6 млн долларов.
Продажа валюты на регулятором составила 2,727 млрд долларов (этот показатель был на 3,9% меньше, чем в октябре).