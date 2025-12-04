ua en ru
Чт, 04 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

НБУ снизил курс доллара на 2 копейки

Украина, Четверг 04 декабря 2025 18:00
UA EN RU
НБУ снизил курс доллара на 2 копейки Фото: Официальный курс доллара снизился на 2 копейки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне - на 2 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 5 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,1838 гривен за 1 доллар (-0,02 грн).

НБУ снизил курс доллара на 2 копейки

bank.gov.ua

Официальный курс евро составляет 49,2264 гривен за 1 евро (без изменений к предыдущему дню).

НБУ снизил курс доллара на 2 копейки

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 8 копеек до 42,20-42,23 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием торгов 3 декабря.

НБУ снизил курс доллара на 2 копейкиudinform.com

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 3 декабря увеличился на 6 копеек до 42,42 гривен, в то же время курс продажи евро снизился на 1 копейку - до 49,51 гривен.

Резервы НБУ

По состоянию на 1 декабря международные резервы НБУ выросли до рекордной величины - 54,7 млрд долларов. Прирост за ноябрь составил 10,6%. "Такая динамика обусловлена крупнейшими с начала года объемами поступлений от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте", - прокомментировал пресс-центр НБУ.

В Нацбанке добавили, что в ноябре на валютные счета НБУ поступило 8,148 млрд долларов. За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 493 млн долларов. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 282,6 млн долларов.

Продажа валюты на регулятором составила 2,727 млрд долларов (этот показатель был на 3,9% меньше, чем в октябре).

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс гривны
Новости
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев