НБУ понизил курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) понизил официальный курс доллара. Американская валюта подешевела на 11 копеек после того как два дня подряд обновляла свой исторический максимум по отношению к гривне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс доллара на 27 ноября 2025 года установлен на уровне 42,2987 гривны. 26 ноября валюта США находиться на историческом максимуме по отношению к гривне – 42,4015 гривны. Предыдущий рекорд был зафиксирован днем ранее – 25 ноября, когда курс доллара поднялся до 42,37 гривны.

С начала года доллар прибавил в цене 27 копеек: 1 января его курс составлял 42,02 гривны. С начала ноября повышение достигло 32 копеек – в первый день месяца Национальный банк устанавливал доллар на уровне 41,97 гривны.

Курс доллара и евро на 27 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)

Официальный курс евро на 27 ноября зафиксирован на отметке 48,9481 гривны. Стоимость европейской валюты почти не изменилась и остается близкой к показателю предыдущего дня.

Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)

На межбанке торги 25 ноября завершились в пределах 42,25–42,28 гривны за доллар. По сравнению с закрытием 24 ноября американская валюта подешевела на 22 копейки.

Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)

На наличном рынке доллар также подешевел. Американская валюта ослабла на 9 копеек по сравнению с показателем 25 ноября. Средний курс продажи доллара в обменниках составляет 42,56 гривны. Евро, в свою очередь немного подорожало. Рост единой европейской валюты составил 2 копейки, а средний курс продажи достиг 49,35 гривны.