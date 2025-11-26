ua en ru
НБУ понизил курс доллара

Украина, Среда 26 ноября 2025 16:02
UA EN RU
НБУ понизил курс доллара Курс доллара понизился на 11 копеек (фото Unsplash)
Автор: Артур Дубровенко

Национальный банк Украины (НБУ) понизил официальный курс доллара. Американская валюта подешевела на 11 копеек после того как два дня подряд обновляла свой исторический максимум по отношению к гривне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 27 ноября 2025 года установлен на уровне 42,2987 гривны. 26 ноября валюта США находиться на историческом максимуме по отношению к гривне – 42,4015 гривны. Предыдущий рекорд был зафиксирован днем ранее – 25 ноября, когда курс доллара поднялся до 42,37 гривны.

С начала года доллар прибавил в цене 27 копеек: 1 января его курс составлял 42,02 гривны. С начала ноября повышение достигло 32 копеек – в первый день месяца Национальный банк устанавливал доллар на уровне 41,97 гривны.

Курс доллара и евро на 27 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)

Официальный курс евро на 27 ноября зафиксирован на отметке 48,9481 гривны. Стоимость европейской валюты почти не изменилась и остается близкой к показателю предыдущего дня.

Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)

На межбанке торги 25 ноября завершились в пределах 42,25–42,28 гривны за доллар. По сравнению с закрытием 24 ноября американская валюта подешевела на 22 копейки.

Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)

На наличном рынке доллар также подешевел. Американская валюта ослабла на 9 копеек по сравнению с показателем 25 ноября. Средний курс продажи доллара в обменниках составляет 42,56 гривны. Евро, в свою очередь немного подорожало. Рост единой европейской валюты составил 2 копейки, а средний курс продажи достиг 49,35 гривны.

Прогноз курса доллара

В октябрьском обзоре Международный валютный фонд представил обновленный прогноз среднего курса доллара в Украине на 2025 год – 42,3 гривны. Интересно, что в апрельском отчете ожидания составляли 42,5 гривны. Но оценкам МВФ, к 2030 году курс доллара может увеличиться до 51,3 гривны.

