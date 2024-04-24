UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НБУ знижує офіційний курс долара третій день поспіль

Фото: курс долара впав на 11 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль після історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 25 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,4716 гривень за 1 долар (-0,1144 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,1833 гривень за 1 євро (-0,0787 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 5 копійок до 39,50-39,54 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 10 копійок до 39,85 грн/долар.

 

Прогноз курсу

Нагадаємо, долар значно подорожчав останнім часом, офіційний курс НБУ піднявся до історичного максимуму - 39,78 грн/долар на 22 квітня. Однак потім курс почав знижуватися.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі РБК-Україна сказав, що зростання курсу долара виходить на фінішну пряму. Отже, далі очікується стабілізація курсу в межах 39,35-40,00 за долар, вважає він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс НБУ