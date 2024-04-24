НБУ знижує офіційний курс долара третій день поспіль

Офіційний курс на 25 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,4716 гривень за 1 долар (-0,1144 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,1833 гривень за 1 євро (-0,0787 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 5 копійок до 39,50-39,54 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 10 копійок до 39,85 грн/долар.