НБУ знижує офіційний курс долара третій день поспіль

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль після історичного максимуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .
Офіційний курс на 25 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,4716 гривень за 1 долар (-0,1144 грн).
bank.gov.ua
Курс євро становитиме 42,1833 гривень за 1 євро (-0,0787 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс упав на 5 копійок до 39,50-39,54 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.
udinform.com
На готівковому ринку курс зріс на 10 копійок до 39,85 грн/долар.
Нагадаємо, долар значно подорожчав останнім часом, офіційний курс НБУ піднявся до історичного максимуму - 39,78 грн/долар на 22 квітня. Однак потім курс почав знижуватися.
Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі РБК-Україна сказав, що зростання курсу долара виходить на фінішну пряму. Отже, далі очікується стабілізація курсу в межах 39,35-40,00 за долар, вважає він.