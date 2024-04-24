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НБУ снижает официальный курс доллара третий день подряд

Фото: курс доллара упал на 11 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 25 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,4716 гривен за 1 доллар (-0,1144 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,1833 гривен за 1 евро (-0,0787 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 39,50-39,54 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 10 копеек до 39,85 грн/доллар.

 

Прогноз курса

Напомним, доллар значительно подорожал в последнее время, официальный курс НБУ поднялся до исторического максимума - 39,78 грн/доллар на 22 апреля. Однако затем курс начал снижаться.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии РБК-Украина сказал, что рост курса доллара выходит на финишную прямую. Следовательно, дальше можно ожидать стабилизации курса в пределах 39,35-40,00 за доллар, считает он.

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