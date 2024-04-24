НБУ снижает официальный курс доллара третий день подряд

Официальный курс на 25 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,4716 гривен за 1 доллар (-0,1144 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,1833 гривен за 1 евро (-0,0787 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 39,50-39,54 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 10 копеек до 39,85 грн/доллар.