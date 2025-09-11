ua en ru
НБУ знижує курс злотого до гривні третій день поспіль

Україна, Четвер 11 вересня 2025 15:59
НБУ знижує курс злотого до гривні третій день поспіль Фото: курс злотого впав на менш ніж на 1 копійку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 12 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3145 гривень за 1 злотий (-0,0039 грн).
bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,20 гривень і продають по 11,50 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль після зниження до мінімуму з початку квітня.

Офіційний курс на 12 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3127 гривень за 1 долар (+0,0989 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,2739 гривень за 1 євро (+0,0331 грн).

