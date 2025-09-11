ua en ru
НБУ снижает курс злотого к гривне третий день подряд

Украина, Четверг 11 сентября 2025 15:59
Фото: курс злотого упал на менее чем на 1 копейку (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 12 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3145 гривен за 1 злотый (-0,0039 грн).
НБУ снижает курс злотого к гривне третий день подряд

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,20 гривен и продают по 11,50 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд после снижения до минимума с начала апреля.

Официальный курс на 12 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3127 гривен за 1 доллар (+0,0989 грн).

Официальный курс евро составит 48,2739 гривен за 1 евро (+0,0331 грн).

